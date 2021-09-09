09.09.2021 16:13

Светличная — аутсайдер из обоймы Порошенко, - политолог

Александр Кочетков объяснил, почему у Зеленского решили не поддерживать экс-главу Харьковской ОГА.

«Слуга народа» решила не выставлять кандидата на выборах мэра Харькова и не будет поддерживать Юлию Светличную, поскольку она является аутсайдером гонки. Об этом заявил политолог Александр Кочетков, комментируя официальную позицию партии по харьковским выборам, озвученную на этой неделе.

«Считаю это честным и разумным решением: если у власти нет достойного кандидата, способного претендовать на победу в городе-миллионнике, то она прямо говорит: мы не вмешиваемся.

И слава богу, потому что это минимизирует админресурс. А также позволит практически избежать кулуарных договорняков, подковерных интриг, подкупа и шантажа, которые, увы, были обычной практикой при губернаторстве и Михаила Добкина, и Юлии Светличной», — рассказал Кочетков.

Кочетков также отметил, что ОП не стал поддерживать Светличную как кандидата от «Слуги народа», хотя ранее была обнародована информация об их переговорах.

«В свободном плавании шансы на успех на выборах мэра у Светличной, деликатно говоря, минимальны. Харьковчанам эта руководительница области в период президентства Петра Порошенко запомнилась прежде всего безудержным самопиаром по любому поводу — от обороны страны до спортивных мероприятий. То есть, действовала точно по образу и подобию своего шефа-крыголама.

Особо примечательный случай — активное участие Светличной в сооружении «непреодолимой для агрессора стены» на границе, которая на деле оказалась обыкновенным проволочным забором. На который, однако, были списаны огромные деньги», — заявил эксперт.

По его мнению отказ Офиса Президента от поддержки аутсайдеров из обоймы Петра Порошенко в целом позитивно отражается на имидже власти в регионе. «А Юлию Светличную такой отказ, вполне возможно, подтолкнет к неучастию в выборах, в которых ей ничего, кроме вытаскивания скелетов из шкафов, и не светит», - считает Кочетков.

Напомним, ранее Владимир Фесенко в своем блоге высказывался о том, что рождение Юлией Светличной ребенка повлияет на ее возможность активно проводить избирательную кампанию. Тогда Мария Андреас назвала его «псевдополитологом» и сексистом, а страницу Фесенко атаковали соратники Светличной и аккаунты, продвигающие ее.