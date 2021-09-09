09.09.2021 16:45 Дмитрий Колоней

Помогите найти: под Харьковом в третий раз пропал мальчик с родимым пятном на лбу (фото)

В пригороде Харькова разыскивают 13-летнего Максима Неумывакина.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в пригороде Харькова 8 сентября 2021 года около 7:45 утра из своего дома в поселке Казачья Лопань Харковского района в белой ветровке с черными рукавами, темно-синих джинсах и черных кроссовках с черным же рюкзаком на шнурках за плечами вышел сероглазый русоволосый подросток Максим Неумывакин и пропал.

Приметы: рост 165-170 см.

При себе имел мобильный телефон.

Особые приметы: родимое пятно в области лба.

Всем, кто имеет информацию, 068-777-0-112 или 102

Напомним, это мальчик не в первый раз сбегает, выходя все более поздно из дома. Сперва, поздней осенью 2019 года, мы писали о том, что Максима разыскивает Ювенальная полиция. Дважды даже наблюдалась странная тенденция: 4 ноября 2019 года он исчез из дома 4 утра, а 8 сентября 2021 - около 8 утра. Успел паренек побывать в розыске и в августе 2021 года. Тогда он пропал в 6 утра 15 августа.