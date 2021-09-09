09.09.2021 17:00 Виталий Хиневич

Медики назвали продукт, который опасно употреблять на второй день после приготовления

Этот злак содержит бактерии Bacillus cereus, которые могут вызвать пищевые токсикоинфекции.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «MedicalNewsToday»

Отмечается, что бактерии, которые находятся в рисе, могут сохранить патогенность после термической обработки.

Важно не содержать готовый рисовый продукт при комнатной температуре, количество бактерий в таком случае вырастет во много раз, также не рекомендуется повторно разогревать рис.

Однако, не стоит забывать, что рисовая крупа содержит витамины группы В, важные аминокислоты и микроэлементы.

Напомним, в Украине подорожают привычные для граждан продукты питания.