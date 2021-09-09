09.09.2021 17:15

В Харьков съехались IT-специалисты со всей Украины (фото)

Ведущие специалисты региона в области ІТ обсуждают результаты работы и планы на будущее.



Фото: Василий Голосный

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ с места событий, 9 сентября Харьковский IT-Кластер презентовал итоги исследований IT отрасли в регионе. Согласно результатам, эта отрасль на Харьковщине насчитывает более 510 сервисных и продуктовых IT компаний, а количество специалистов превысила 45 тысяч человек.

По мнению экспертов в регионе из-за пандемии появился дефицит кадров. Этот вопрос решаемый. Но для этого нужно повысить качество ІТ- образования.

Открыл ивент Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров, а команда Минцифры и МОН приняла активное участие в дискуссионных панелях.

В мероприятии принял участие и руководитель города Игорь Терехов, который подчеркнул важность диджитализации общества, сохранение профессиональных кадров в регионе и стране. Также он отметил, что успех города в сфере ІТ был предопределен образовательным профилем местных вузов.

“Это объясняется исторически – наши вузы выпускают лучших специалистов в отрасли. Мы понимаем, что Харьков является городом молодых продвинутых людей, это наше конкурентное преимущество. Поэтому особое внимание уделяем тому, чтобы создать им максимально комфортные условия для жизни. Чтобы молодежь не хотела уезжать из Харькова. Чтобы город привлекал таланты со всей страны. У нас лучшие в Украине парки, отличная транспортная инфраструктура, мы стремимся сделать харьковскую мэрию самой открытой и прозрачной – в том числе, используя современные цифровые технологии”, - заявил Игорь Терехов. В целом, Харьков по общим объемам и по темпам развития опережает остальные ІТ-локации страны, а по концентрации специалистов в данной сфере находится на одном уровне с Киевом. “Мы не экспортируем сырье. Мы создаем качественные ІТ-решения и ІТ-продукты, на которые есть глобальный спрос. Одновременно мы постоянно инвестируем в свою страну, тратя заработанные деньги в Украине и создавая таким образом рабочие места вне индустрии”, - сказал Александр Медовой, глава Наблюдательного совета Харьковского ІТ кластера, основатель компании AltexSoft. В последние годы отрасль ІТ стала лидером не только по объемам валютной выручки, но и по объемам налогов, которые она генерирует. По прогнозам аудиторской компании KPMG, объем всех налогов, которые получает держава от работы ІТ-отрасли в Харькове, в 2021 году достигнет отметки почти 12 млрд гривен, а к 2026 году – возрастет до 16 миллиардов.

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