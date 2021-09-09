    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Харьковская мэрия поможет женщине, которая пострадала от срыва троллейбусной штанги (видео)
09.09.2021  17:15   Виталий Хиневич

Харьковская мэрия поможет женщине, которая пострадала от срыва троллейбусной штанги (видео)

В Харькове на улице Сумской во время движения у троллейбуса сорвало штангу.

В Харькове троллейбусная штанга ударила женщину
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета. 
 
Отмечается, что 9 сентября пешеход пострадал от срыва троллейбусной штанги.
 
В результате чего женщина получила ушибленную рану головы. 
 
По словам директора Департамента инфраструктуры Александра Куколя, обрыв штанги может произойти независимо от технического состояния транспорта, контактной сети или навыков водителя. 
 
«Так бывает, когда во время движения от провода отсоединяется токоприемник, штанга обрывает растяжку и контактный провод обрывается. Троллейбус - новый, исправный», - заявил Александр Куколь. 
 
Главврач больницы неотложной помощи Харькова Андрей Соцкий сообщил, что пострадавшая с ушибом головы получила всю необходимую медицинскую помощь и покинула медучреждение.
 
Напомним, инцидент произошел на остановке общественного транспорта в 11:54. 
 

 

Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  харьков, транспорт
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.09 Политика Черный пиар и дезинформация: исследования предвыборной кампании в Харькове 09.09 Экономика и промышленность В Харьков съехались IT-специалисты со всей Украины (фото)   09.09 Медицина Медики назвали продукт, который опасно употреблять на второй день после приготовления
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 