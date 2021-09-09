09.09.2021 17:15 Виталий Хиневич

Харьковская мэрия поможет женщине, которая пострадала от срыва троллейбусной штанги (видео)

В Харькове на улице Сумской во время движения у троллейбуса сорвало штангу.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Отмечается, что 9 сентября пешеход пострадал от срыва троллейбусной штанги.

В результате чего женщина получила ушибленную рану головы.

По словам директора Департамента инфраструктуры Александра Куколя, обрыв штанги может произойти независимо от технического состояния транспорта, контактной сети или навыков водителя.

«Так бывает, когда во время движения от провода отсоединяется токоприемник, штанга обрывает растяжку и контактный провод обрывается. Троллейбус - новый, исправный», - заявил Александр Куколь.

Главврач больницы неотложной помощи Харькова Андрей Соцкий сообщил, что пострадавшая с ушибом головы получила всю необходимую медицинскую помощь и покинула медучреждение.

Напомним, инцидент произошел на остановке общественного транспорта в 11:54.