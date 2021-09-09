09.09.2021 17:49 Дмитрий Колоней
Черный пиар и дезинформация: исследования предвыборной кампании в Харькове
Избирательный процесс в Харькове стартует 11 сентября 2021 года.
Фото из открытых источников
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ
, ссылаясь на Комитет избирателей Украины, представители харьковского областного отделения этой организации рассказали о результатах наблюдений в Харькове накануне официального старта выборов.
На данный момент свое желание участовать в кампании четко определили:
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Руководитель города Игорь Терехов,
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Экс-городской голова Михаил Добкин,
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Депутат горсовета от партии «Слуга народа» Алина Мустафаева,
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Общественный активист, председатель Нацкорпуса и кандидат от проукраинских сил Константин Немичев,
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Предприниматель и глава фракции от «ЕС» Александр Скорик,
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Беспартийный Дмитрий Маринин,
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Депутат горсовета от «ОПЗЖ» Анатолий Родзинский,
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Нардеп Юлия Светличная.
Также в комитете отмечают - несмотря на то, что официально избирательная гонка не началась, в соцсетях давно развернулась активная кампания черного пиара. В частности, оппоненты действующего руководителя города Игоря Терехова на своих страницах регулярно публикуют манипуляционные материалы.
Как сообщил председатель Харьковского областного отделения Комитета избирателей Украины Михаил Камчатный: "Если взять страницы его потенциальных оппонентов - Добкина, Родзинского, Мустафаевой, Маринина, то мы видим - подавляющее большинство их материалов ориентированы на огульную критику в адрес Терехова. Даже иногда на страницах меньше информации о них, о себе, о том, что они делают в данный момент, чем критики руководителя города".
При этом в комитете избирателей добавляют, что, несмотря на такую активную манипулятивную кампанию оппонентов, городская власть продолжает работать в обычном режиме и занимается решением насущных проблем харьковчан: "Сначала предварительно проводились встречи с людьми во дворах, где записывались проблемы, затем, летом, повторно Игорь Терехов со своей командой проходили эти дворы, уже непосредственно обсуждая результаты, которые были достигнуты. То есть, в апреле была обозначена проблема, а августе они посетили двор, где была эта проблема уже решена", - отметил Михаил Камчатный.
Спикеры также отметили, что низкий рейтинг среди реальных кандидатов остается у Михаила Добкина, а антирейтинг бывшего губернатора достиг рекордной отметки - ему не доверяют более 50% избирателей Харькова. Поэтому, по прогнозам КИУ, с такими показателями у него нет шансов даже выйти во второй тур.
Также комитет избирателей советует харьковчанам заранее проверить себя в списках избирателей и напоминает, что изменить адрес можно до 16 сентября 2021 года включительно. Сделать это можно как лично, так и онлайн.
"Сейчас достаточно, если вы проживаете в Харькове, но прописаны, зарегистрированы в другом месте, взять свой паспорт, точно знать по какому адресу вы проживаете, обратиться в ближайший отдел реестра избирателей, где вам помогут составить заявление. Вас могут прямо здесь, на месте, сразу же внести в базу и прикрепить к тому или иному участку", - подытожил Михаил Камчатный.
Напомним, как ранее мы писали, согласно проведенному опросу в рейтинге губернаторов
Харьковщины за 30 лет независимости первое место занял Евгений Кушнарев – председатель Харьковской облгосадминистрации с 2000 до 2004 год. Второе место занял Александр Масельский, который руководил областью в 90-е годы. Самыми худшими руководителями облгосадминистрации в ходе онлайн-голосования стали Михаил Добкин и Юлия Светличная.
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