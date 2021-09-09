Черный пиар и дезинформация: исследования предвыборной кампании в Харькове

09.09.2021 17:49 Дмитрий Колоней

Избирательный процесс в Харькове стартует 11 сентября 2021 года.

На данный момент свое желание участовать в кампании четко определили:

Также в комитете отмечают - несмотря на то, что официально избирательная гонка не началась, в соцсетях давно развернулась активная кампания черного пиара. В частности, оппоненты действующего руководителя города Игоря Терехова на своих страницах регулярно публикуют манипуляционные материалы.

Как сообщил председатель Харьковского областного отделения Комитета избирателей Украины Михаил Камчатный: "Если взять страницы его потенциальных оппонентов - Добкина, Родзинского, Мустафаевой, Маринина, то мы видим - подавляющее большинство их материалов ориентированы на огульную критику в адрес Терехова. Даже иногда на страницах меньше информации о них, о себе, о том, что они делают в данный момент, чем критики руководителя города".

При этом в комитете избирателей добавляют, что, несмотря на ​​такую ​​активную манипулятивную кампанию оппонентов, городская власть продолжает работать в обычном режиме и занимается решением насущных проблем харьковчан: "Сначала предварительно проводились встречи с людьми во дворах, где записывались проблемы, затем, летом, повторно Игорь Терехов со своей командой проходили эти дворы, уже непосредственно обсуждая результаты, которые были достигнуты. То есть, в апреле была обозначена проблема, а августе они посетили двор, где была эта проблема уже решена", - отметил Михаил Камчатный.

Спикеры также отметили, что низкий рейтинг среди реальных кандидатов остается у Михаила Добкина, а антирейтинг бывшего губернатора достиг рекордной отметки - ему не доверяют более 50% избирателей Харькова. Поэтому, по прогнозам КИУ, с такими показателями у него нет шансов даже выйти во второй тур.