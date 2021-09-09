09.09.2021 18:59 Дмитрий Колоней

Момент ДТП в Харькове: Удар развернул авто на перекрестке (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОС Т, ссылаясь на Харьков оперативный, на пересечении двух крупных харьковских магистралей - дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась около 8 утра 9 сентября 2021 года.

Столкновение автомобилей произошло на пересечении проспектов Гагарина и Льва Ландау. Водитель красного минивена Fiat неосмотрительно повернул налево, забыв о потоке машин. Его беспечность стоила ему, минимум, помятого правого бока, авто.

В итальянца на полной скорости влетел немец. Серый Opel, ехавший по проспекту Гагарина, столь плотно приложился капотом к гордости итальянского автопрома, что Fiat развернуло.

Подробностей о пострадавших в аварии пока нет.

Напомним, ранее мы писали об аварии с участием двух легковушек, которая произошла вечером 7 сентября 2021 года в на проспекте Науки, 38. Здесь столкнулись автомобили Skoda и Infinity.