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08.09.2021  09:06   Рита Парфенова

ДТП: после столкновения Skoda влетела в забор на проспекте Науки в Харькове (фото)

Одного из водителей увезла скорая помощь.

Infinity и Skoda столкнулись в Харькове 7 сентября 2021 года

Авария с участием двух легковушек произошла вечером 7 сентября в Харькове, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Около девяти часов вечера на проспекте Науки, 38 столкнулись автомобили Skoda и Infinity.

По словам очевидцев, Infinity на большой скорости догнал Skoda. В результате столкновения Skoda снесла разделительный забор.

Infinity и Skoda столкнулись в Харькове 7 сентября 2021 года

В аварии пострадал водитель автомобиля Skoda. Медики госпитализировали его в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Напомним, утром 2 сентября на улице Академика Павлова произошла авария с участием легковушек ŠkodaSuperb и Mitsubishi Outlander. Škoda врезалась в столб.

Infinity и Skoda столкнулись в Харькове 7 сентября 2021 года

Infinity и Skoda столкнулись в Харькове 7 сентября 2021 года

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, харьков
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