Харьковская теннисистка вылетела из сетки турнира в трех шагах от чемпионского титула (видео)

Харьковская теннисистка Элина Свитолина, попытавшись в волевом матче спасти ситуацию камбэком, покидает турнир Большого Шлема.
Как сообщает РЕДПОСТ, лидер теннисного рейтинга Украины харьковчанка Элина Свитолина покинула турнир Большого Шлема, не прорвавшись в полуфинал. Элина в тяжелом поединке уступила 19-летней канадке Лейле Фернандес.
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Эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика. При этом звезды в этот день склоняют к глобализму, так что и ошибки могут оказаться «с размахом».
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
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