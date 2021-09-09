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09.09.2021  15:42   Дмитрий Колоней

Харьковская теннисистка вылетела из сетки турнира в трех шагах от чемпионского титула (видео)

Харьковская теннисистка Элина Свитолина, попытавшись в волевом матче спасти ситуацию камбэком, покидает турнир Большого Шлема.

Элина Свитолина покидает турнир Большого Шлема в США. Спорт Харьков

Как сообщает РЕДПОСТ, лидер теннисного рейтинга Украины харьковчанка Элина Свитолина покинула турнир Большого Шлема, не прорвавшись в полуфинал. Элина в тяжелом поединке уступила 19-летней канадке Лейле Фернандес.

Харьковчанка уступила первую партию 3:6, но с таким же счетом выиграла второй сет.
 
В решающем сете Свитолина проигрывала 2:5, но сумела перевести игру в тай-брейк, в котором проиграла лишь с разницей в два очка - 3:6, 6:3, 6:7 (5:7). Теперь счет личных встреч теннисисток 1:1 
 
Фернандес стала самой молодой теннисисткой, победившей двух игроков из топ-5 мирового рейтинга на одном и том же турнире Большого шлема после 17-летней Серены Уильямс на US Open 1999 года.
 
Ранее мы писали о предстоящей встрече Элины и Лейлы.  Напомним, что канадка обыграла бывшую первую ракетку мира Анжелик Кербер, а  украинка и канадка ранее встречались только раз - на харде мексиканского турнира в Монтеррее в марте 2020 года. Тогда из не самого простого двухсетового матча - 6:4, 7:5 -  победительницей вышла Элина Свитолина.
 
 
Тэги:  свитолина, теннис, харьков, us open, поражение, фернандес
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