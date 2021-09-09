09.09.2021 15:30 Евгений Клочко

Отопление станет дешевле: В Харькове модернизируют котельную

В Холодногорском районе проводится капитальная модернизации системы отопления.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , в 2021 году уже реконструированы 524 пункта подачи тепла из 1000 запланированных на этот год. На 476 объектах заканчиваются работы по установке новых модулей.

Современный модуль отопления в добавок к инжекторному, элеваторному узлу старого образца, который эксплуатируется уже более 30 лет, установили в Холодногорском районе по адресу: ул. Лагерная, 71/1.

Новый модуль состоит из насосов смешения, автоматики погодного регулирования и прибора учёта тепловой энергии. Такая модернизация, говорят в КП «Харьковские тепловые сети», позволяет проводить индивидуальную регулировку количества подаваемой теплоэнергии в систему жилого дома и осуществлять начисления по показаниям установленного прибора учета.

«Наибольший эффект от работы данного оборудования ощутим во время суточного колебания температуры наружного воздуха, когда температура днём значительно выше, чем ночью. Экономия от работы такой системы может достигать 30%. И это значительно снижает и суммы в платёжках», - отметил заместитель директора по обслуживанию ВДС и обращениям граждан КП «Харьковские теплове сети» Александр Ганженко.

Напомним, капитальная модернизации систем отопления в Харькове проводится рамках реализации проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины» и за счет средств Мирового банка.

Ранее мы писали, что в Харькове проверяют на готовность индивидуальные тепловые пункты к работе в осенне-зимний период.