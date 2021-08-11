11.08.2021 15:22

В Харькове проверяют на готовность индивидуальные тепловые пункты к работе в осенне-зимний период

Харьков продолжает подготовку систем автономного отопления жилого фонда ЖК, ЖСК, ОСМД к новому отопительному периоду.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на начальника отдела по контролю за деятельностью ОСМД, ЖК и ЖСК Департамента жилищно-коммунального хозяйства Александра Беляцкого. По его словам, всего в Харькове 837 домов ЖК, ЖСК, ОСМД. Из них 137 домов оборудованы автономными системами отопления, которые ежеквартально проходят ряд проверок. В частности, на данный момент подходит к завершению подготовка к осенне-зимнему периоду систем в доме по ул. Зубарева, 34.

По словам председателя правления ОСМД «Зубр» Татьяны Гладких, после окончания отопительного сезона оборудование котельной дома тщательно обследовали. В частности, выполнили комплексную проверку шести котлов, дымоходов, погодозависимых датчиков, провели поверку газового счетчика и корректора объема газа, заменили фильтры грубой очистки воды и установили газосигнализатор. Кроме того, выполнили необходимую документальную часть, в частности, заключили новые договоры на поставку и распределение газа, а также на обслуживание газовых сетей.

«Автономное отопление - это, конечно, благо. Жители могут самостоятельно выбирать комфортную для них температуру в помещении, что позволяет значительно уменьшить объемы использования газа, а соответственно - и суммы в платежках. В то же время это дополнительные хлопоты для руководителей ОСМД, которые ответственны за газовое хозяйство. Нам нужно проходить обучение, получать разрешительные документы, ведь к этому нужно относиться очень внимательно», - отметила председатель правления ОСМД.

В свою очередь Александр Беляцкий напомнил, что, согласно законодательству, надлежащее содержание жилого фонда, в частности систем отопления, является обязательством жителей этих домов, и Департамент жилищно-коммунального хозяйства помогает жителям в решении проблемных вопросов, а также координирует проведение необходимых осмотров и работ (информирует о правилах надлежащей эксплуатации крышных котельных и получении разрешительных документов, проводит рабочие встречи с представителями газовой компании и пр.).

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что котельную, которая обеспечивает теплом Павлово Поле и Алексеевку, модернизируют

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