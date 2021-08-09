Котельную, которая обеспечивает теплом Павлово Поле и Алексеевку, модернизируют (фото)

09.08.2021 13:29

В Харькове продолжается модернизация котелен в новому отопительному сезону.

На коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети" отмечают, что на старых насосах невозможно было регулировать давление, что приводило к завышенному потреблению электрической энергии. Теперь же при работе новых насосов с автоматикой потребление электроэнергии сократится на 30%.

Сегодня Игорь Терехов принимал сделанную работу.

«В этом году жители района будут получать тепло и горячую воду стабильно, без сбоев. Если раньше требовалось несколько часов, чтобы после аварии перезапустить котельную, то теперь это неудобство устранено — здесь установлена специальная станция.

За средства города проведен капитальный ремонт четырех котлов с заменой поверхностей нагрева. Установлены два современных насоса, которые позволяют регулировать давление и снизить потребление электроэнергии на треть. Новое оборудование мы смогли установить благодаря сотрудничеству Харькова со Всемирным банком», - рассказал руководитель города.

Терехов также подчеркнул, что на котельной, и на теплосетях реконструкции ведут к повышению КПД и эффективности использования тепловой энергии:

«Мы применяем все возможные технологии энергосбережения и экономии, чтобы не повышались тарифы за горячую воду и отопление. Это была моя четкая позиция: тарифы не должны повыситься ни на копейку».

Всего котельная «Павлово Поле» обеспечивает теплом 519 жилых зданий, 14 больниц, 15 школ и 12 детских садов.