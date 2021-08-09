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09.08.2021  13:29   

Котельную, которая обеспечивает теплом Павлово Поле и Алексеевку, модернизируют (фото)

В Харькове продолжается модернизация котелен в новому отопительному сезону.


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Так, в котельной "Павлово поле" по ул. Шекспира реконструируют оборудование: четыре котла капитально ремонтируют, а один меняют на новый, сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Также в теплопункте в ходе реконструкции были установлены новые насосы. Они позволяют автоматически регулировать нагрев воды в котлах. Если раньше регулирование производилось в ручном режиме, то теперь это делает компьютер. 
 
На коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети" отмечают, что на старых насосах невозможно было регулировать давление, что приводило к завышенному потреблению электрической энергии. Теперь же при работе новых насосов с автоматикой потребление электроэнергии сократится на 30%.
 
Сегодня Игорь Терехов принимал сделанную работу.   
 
«В этом году жители района будут получать тепло и горячую воду стабильно, без сбоев. Если раньше требовалось несколько часов, чтобы после аварии перезапустить котельную, то теперь это неудобство устранено — здесь установлена специальная станция. 
 
За средства города проведен капитальный ремонт четырех котлов с заменой поверхностей нагрева. Установлены два современных насоса, которые позволяют регулировать давление и снизить потребление электроэнергии на треть. Новое оборудование мы смогли установить благодаря сотрудничеству Харькова со Всемирным банком», - рассказал руководитель города. 
 
Терехов также подчеркнул, что на котельной, и на теплосетях реконструкции ведут к повышению КПД и эффективности использования тепловой энергии: 
 
«Мы применяем все возможные технологии энергосбережения и экономии, чтобы не повышались тарифы за горячую воду и отопление. Это была моя четкая позиция: тарифы не должны повыситься ни на копейку».
 
Всего котельная «Павлово Поле» обеспечивает теплом 519 жилых зданий, 14 больниц, 15 школ и 12 детских садов. 
 
Напомним, коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети» проводит в центре города масштабные работы по перекладке магистральных трубопроводов.

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Тэги:  харьков, котельная
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