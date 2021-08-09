09.08.2021 13:11

Стало известно, сколько горожан получит Карту харьковчанина

Карта харьковчанина в ближайшем будущем начнет свою работу



city.kharkov.ua

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на телеграмм канал руководителя города Игоря Терехова.

По словам Игоря Терехова, уже 200 тысяч горожан заполнили анкеты на получение Карты харьковчанина. У обладателей карт появится возможность экономить в супермаркетах, аптеках, медицинских центрах, а также в развлекательных центрах.

Кроме того, заполнив анкету и получив Карту харьковчанина, ее счастливые обладатели смогут прийти в гости к животным обновленного Харьковского зоопарка абсолютно бесплатно.

Игорь Терехов отметил, что у Карты харьковчанина уже появился свой телеграмм канал , подписавшись на который любой желающий будет получать свежую и актуальную информацию о работе Карты.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о выгоде , которую получат обладатели Карты харьковчанина.