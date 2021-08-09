09.08.2021 13:53

“Коммунар” получит заказы от “Харьковводоканала” на производство счетчиков воды

В ходе визита на ГНПП “Объединение Коммунар” Игорь Терехов договорился о сотрудничестве завода с коммунальными предприятиями города.

На встрече коллектива харьковского предприятия “Коммунар” с Игорем Тереховым решили вопрос о новых заказах на заводскую продукцию. “У нас есть много возможностей для сотрудничества – начиная со счетчиков воды и электроэнергии. Я встречаюсь с генеральным директором “Водоканала”, чтобы было налажено плотное сотрудничество”, - заявил руководитель города.

При этом Игорь Терехов назвал “Коммунар” уникальным предприятием – на протяжении всей своей истории завод умел быть полезным стране и городу, в зависимости от задач и потребностей. Так, в годы войны завод производил насосы для авиадвигателей, снайперскую оптику. После, во время космической гонки - ракетоносители «Союз», «Зенит», «Протон», «Морской старт» и т.д. Сейчас работает над разработкой и серийным выпуском приборов для комплектования бронетехники.

Разноплановость выпускаемой продукции “Коммунара” подтвердил и директор предприятия Анатолий Яременко: “Что касается заказов в нашем городе, мы сотрудничаем с “Харьковоблэнерго”, поставляем приборы учета электроэнергии. Участвовали также в строительстве нашего зоопарка. Элементы интерьера, многие конструкции в вольерах – все это тоже наше”.

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