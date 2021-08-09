09.08.2021 14:09

«Доступные лекарства» теперь получат больные с расстройством психики и эпилепсией

Чтобы получить медицинские препараты по программе «Доступные лекарства» нужно обратится к семейному врачу.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.

Программа "Доступные лекарства" стартовала в апреле 2017 года. Согласно действующего реестра, на данный момент 93 лекарственных препарата возможно получить абсолютно бесплатно.

Всего в перечне препаратов - 297 наименований, среди них 205 предусмотрено для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 48 - для лечения сахарного диабета II типа и 18 - для бронхиальной астмы.

Отмечается, что с 1 октября текущего года по программе "Доступные лекарства" появится возможность получить препараты у больных с эпилепсией, расстройством психики, а также у инсулинозависимых категорий.

Получить лекарства возможно в 10 500 аптеках без привязки к месту жительства. Для этого необходимо обратиться к семейному врачу, который на приеме выпишет необходимые лекарства. Уведомление о выписке препаратов пациенты получат в виде смс сообщения на телефон, с которым и необходимо обращаться в аптеку.

Ранее РЕДПОСТ сообщал можно ли получить элетронный рецепт "Доступные лекарства" на 90 дней.