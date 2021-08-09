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09.08.2021  14:09   

«Доступные лекарства» теперь получат больные с расстройством психики и эпилепсией

Чтобы получить медицинские препараты по программе «Доступные лекарства» нужно обратится к семейному врачу.

«Доступные лекарства» теперь для больных с расстройством психики и эпилепсией. Новости Харьков
 
 Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.
 
Программа "Доступные лекарства" стартовала в апреле 2017 года. Согласно действующего реестра, на данный момент 93 лекарственных препарата возможно получить абсолютно бесплатно.
 
Всего в перечне препаратов - 297 наименований, среди них 205 предусмотрено для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 48 - для лечения сахарного диабета II типа и 18 - для бронхиальной астмы.
 
Отмечается, что с 1 октября текущего года по программе "Доступные лекарства" появится возможность получить препараты у больных с эпилепсией, расстройством психики, а также у инсулинозависимых категорий.
 
Получить лекарства возможно в 10 500 аптеках без привязки к месту жительства. Для этого необходимо обратиться к семейному врачу, который на приеме выпишет необходимые лекарства. Уведомление о выписке препаратов пациенты получат в виде смс сообщения на телефон, с которым и необходимо обращаться в аптеку.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал можно ли получить элетронный рецепт "Доступные лекарства" на 90 дней.
 
Источник:   НСЗУ
 Тэги:  харьков, доступные лекарства
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