29.06.2021 09:56

В центре Харькова – масштабная замена тепломагистрали (ФОТО)

КП «Харьковские тепловые сети» проводит масштабные работы по перекладке магистральных трубопроводов.



// РЕДПОСТ

Коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети» проводит в центре города масштабные работы по перекладке магистральных трубопроводов, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Во вторник, 29 июня, работы ведутся в районе дома № 3 по улице Олеся Гончара. Идет реконструкция тепловой магистрали на участке от улицы Алчевских до улицы Сумской.

Коммунальщики собираются заменить 528 метров технически и морально устаревших труб.

Работы планируют закончить к 15 августа.

Ранее РЕДПОСТ писал, что на ул. Диспетчерской, 27а в котельной устанавливают 4 новых котла для отопления и 2 новых котла для подачи горячего водоснабжения для жителей 37 домов Основянского района.