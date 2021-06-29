В центре Харькова – масштабная замена тепломагистрали (ФОТО)

КП «Харьковские тепловые сети» проводит масштабные работы по перекладке магистральных трубопроводов.
Коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети» проводит в центре города масштабные работы по перекладке магистральных трубопроводов, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Во вторник, 29 июня, работы ведутся в районе дома № 3 по улице Олеся Гончара. Идет реконструкция тепловой магистрали на участке от улицы Алчевских до улицы Сумской.
Коммунальщики собираются заменить 528 метров технически и морально устаревших труб.
Работы планируют закончить к 15 августа.
Ранее РЕДПОСТ писал, что на ул. Диспетчерской, 27а в котельной устанавливают 4 новых котла для отопления и 2 новых котла для подачи горячего водоснабжения для жителей 37 домов Основянского района.
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