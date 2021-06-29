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29.06.2021  09:56   

В центре Харькова – масштабная замена тепломагистрали (ФОТО)

КП «Харьковские тепловые сети» проводит масштабные работы по перекладке магистральных трубопроводов.


// РЕДПОСТ

Коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети» проводит в центре города масштабные работы по перекладке магистральных трубопроводов, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Во вторник, 29 июня, работы ведутся в районе дома № 3 по улице Олеся Гончара. Идет реконструкция тепловой магистрали  на участке от улицы Алчевских  до улицы Сумской.

Коммунальщики собираются заменить 528 метров технически и морально устаревших труб.

Работы планируют закончить к 15 августа.

Ранее РЕДПОСТ писал, что на ул. Диспетчерской, 27а в котельной устанавливают 4 новых котла для отопления и 2 новых котла для подачи горячего водоснабжения для жителей 37 домов Основянского района.

В Харькове проводят масштабные работы по замене трубопроводов

В Харькове проводят масштабные работы по замене трубопроводов

Тэги:  хтс, харьков
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