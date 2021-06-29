Главная Новости Харькова Медицина В Харькове за сутки зафиксировано 4 случая заболевания коронавирусом: статистика на 29 июня
29.06.2021  10:27   

В Харькове за сутки зафиксировано 4 случая заболевания коронавирусом: статистика на 29 июня

За сутки от коронавируса умер один человек.

Коронавирус: статистика в Харькове на 29 июня

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусом.

4 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 29 июня составляет 148 501 человек.

Из них:

  • 3 522 летальных случаев (за последние сутки умер 1 человек);
  • 143 964 человек выздоровели (за сутки – 45 человек);
  • 1 015 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 40 человек).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 4 – жители Харьковского района (в том числе 4 харьковчан);
  • 1 – Лозовского;
  • 1 – Чугуевского.


За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусом.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.06 Медицина В Харькове за сутки зафиксировано 28 случаев заболевания коронавирусом: статистика на 25 июня 24.06 Медицина В Харькове открыли лабораторию по производству тест-систем на коронавирус (ФОТОРЕПОРТАЖ)   23.06 Медицина В Харькове за сутки зафиксировано 23 случая заболевания коронавирусом: статистика на 23 июня
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 