29.06.2021 10:27

В Харькове за сутки зафиксировано 4 случая заболевания коронавирусом: статистика на 29 июня

За сутки от коронавируса умер один человек.

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусом.



4 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 29 июня составляет 148 501 человек.



Из них:

3 522 летальных случаев (за последние сутки умер 1 человек);

143 964 человек выздоровели (за сутки – 45 человек);

1 015 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 40 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

4 – жители Харьковского района (в том числе 4 харьковчан);

1 – Лозовского;

1 – Чугуевского.



