В Харькове за сутки зафиксировано 4 случая заболевания коронавирусом: статистика на 29 июня

За сутки от коронавируса умер один человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусом.
4 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 29 июня составляет 148 501 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
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