В Харькове утром сгорела маршрутка (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)

Пострадавших нет.
В Харькове на поселке Жуковского утром 29 июня сгорел маршрутный автобус, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
По словам очевидцев, автобус был пустой, без пассажиров, разворачивался на круге.
Водитель успел выскочить и не пострадал.
Возгорание тушат прибывшие на вызов сотрудники ГСЧС.
Позже спасатели рассказали, как тушили загоревшийся маршрутный автобус I-VAN. По информации пресс-службы ГСЧС пожар в салоне автобуса 65 маршрута возник около половины девятого утра, когда маршрутка с пассажирами двигалась по проспекту Жуковского, 3.
Водитель сразу остановился и высадил пассажиров. Прибывшие на тушение огнеборцы 27-й ГПСЧ увидели, что площадь пожара составляла уже около 15 кв.м. В течение 15 минут пожар локализовали с помощью пены, а в 9:07 автобус полностью потушили.
Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.
Ранее РЕДПОСТ писал, что около шести часов утра 25 июня на Озерной улице сгорел автомалярный цех вместе со стоявшими внутри боксов автомобилями.
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