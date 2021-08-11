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11.08.2021  15:09   

Харьков в космосе: "Хартрон-Аркос" принял участие в создании ступени ракеты-носителя

Предприятие «Хартрон-Аркос» сделало весомый вклад в развитие ракеты-носителя, которая вывела к орбите американский грузовой корабль Cygnus.

"Хартрон-Аркос" принял участие в создании ступени ракеты-носителя
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского. Отмечается, что сегодня ракета-носитель «Антарес» успешно запустила в космос грузовой транспортный корабль Cygnus.
 
«Антарес» 11 августа в 1:01 по Киевскому времени из Центра космических полетов на острове Уоллопс штата Вирджиния (США) вывела к орбите автоматический грузовой корабль, на борту которого  располагалось 3724 кг необходимого груза NASA для Международной космической станции.
 
Министр отметил, что первая ступень ракеты-носителя изготовлена в Украине. "Ее разработало ГП" "КБ "Южное" и изготовило ГП "ПО ЮМЗ" в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-Аркос" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и др. по заказу корпорации Northrop Grumman", - отметил Уруский.
 
"Хартрон-Аркос" принял участие в создании ступени ракеты-носителя
Фото: ФБ Олега Уруского
 
Так же он поздравил отечественных производителей с очередной успешной выполненной работой, отметив что с 2013 года ракета-носитель «Антарес» стартовала 15 раз, 14 которых успешно.
 
Напомним, НАБУ арестовало злоумышленников, которые не дали «Хартрону» запустить первый украинский спутник
 
Источник:   Олег Уруский
 Тэги:  харьков, хартрон
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