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11.08.2021  15:03   

Угнали за несколько минут: в Харькове на вызвавшего копов завели протокол (фото)

В Харькове машина сама уехала от хозяина.


//t.me
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, вечером 10 августа 2021 года в Харькове мужчина вызвал копов по поводу угона своего авто.
 
Патрульные, получившие информацию о том, что автомобилем Opel кто-то незаконно завладел, прибыли на место. Заявитель сообщал, что оставил свое авто на несколько минут, а когда вернулся, его уже не было.
 
После недолгих поисков, копы обнаружили машину заявителя припаркованной в дерево. Оказалось, он просто забыл поставить ее на ручник.
 
За что и получил протокол от полицейских.
 
Напомним, ранее мы писали о провале воришки во хмелю, попытавшего под Харьковом поочередно угнать 12 авто.
Тэги:  авария, курьез, харьков, угон
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