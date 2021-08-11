11.08.2021 15:03

Угнали за несколько минут: в Харькове на вызвавшего копов завели протокол (фото)

В Харькове машина сама уехала от хозяина.



//t.me

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, вечером 10 августа 2021 года в Харькове мужчина вызвал копов по поводу угона своего авто.

Патрульные, получившие информацию о том, что автомобилем Opel кто-то незаконно завладел, прибыли на место. Заявитель сообщал, что оставил свое авто на несколько минут, а когда вернулся, его уже не было.

После недолгих поисков, копы обнаружили машину заявителя припаркованной в дерево. Оказалось, он просто забыл поставить ее на ручник.

За что и получил протокол от полицейских.

Напомним, ранее мы писали о провале воришки во хмелю, попытавшего под Харьковом поочередно угнать 12 авто.