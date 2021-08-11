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11.08.2021  14:49   

Харьков заберет на свой баланс водопровод ЮЖД и в два раза снизит тарифы

Водопроводные сети, которые обслуживает железная дорога в Основянском районе, перейдут под управление КП “Харьковводоканал”.

Харьков заберет на свой баланс водопровод ЮЖД и в два раза снизит тарифы
 
Встречаясь с коллективном Южной железной дороги на станции “Основа”, Игорь Терехов отметил, что вопрос о передаче водопроводных сетей ЮЖД на баланс города находится в Кабинете Министров и должен быть решен в ближайшее время. 
 
“Есть процедура, мы ей следуем. Водопроводные сети – не профильный актив для железной дороги. Кроме того, со стороны жильцов есть ряд вопрос по качеству воды и по тарифу”, - заявил руководитель города. 
 
В настоящее время часть потребителей Основянского района подключены к водопроводным сетям, которые обслуживает Южная железная дорога. Причем суммарный тариф по воде и канализации составляет почти 47 гривен за 1 м3. В то же время, тарифы КП “Харьковводоканал” почти в два раза меньше – 25 грн за 1 м3. Для того, чтобы уравнять потребителей в их правах, снизить тариф и провести реконструкцию изношенных коммуникаций, Игорь Терехов инициировал передачу водопроводных сетей ЮЖД в Основянском районе на баланс города. 
 
 
“Ждем соответствующего решения со стороны Кабинета Министров, это их прерогатива, - сообщил Терехов. – После этого уравниваем тарифы с общегородскими и проводим восстановительные работы, поскольку сети нуждаются в реконструкции”. 
 
Напомним, завод “Коммунар” получит заказы от “Харьковводоканала” на производство счетчиков воды.
 
Тэги:  игорь терехов, харьков
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