11.08.2021 14:49

Харьков заберет на свой баланс водопровод ЮЖД и в два раза снизит тарифы

Водопроводные сети, которые обслуживает железная дорога в Основянском районе, перейдут под управление КП “Харьковводоканал”.

Встречаясь с коллективном Южной железной дороги на станции “Основа”, Игорь Терехов отметил, что вопрос о передаче водопроводных сетей ЮЖД на баланс города находится в Кабинете Министров и должен быть решен в ближайшее время.

“Есть процедура, мы ей следуем. Водопроводные сети – не профильный актив для железной дороги. Кроме того, со стороны жильцов есть ряд вопрос по качеству воды и по тарифу”, - заявил руководитель города.

В настоящее время часть потребителей Основянского района подключены к водопроводным сетям, которые обслуживает Южная железная дорога. Причем суммарный тариф по воде и канализации составляет почти 47 гривен за 1 м3. В то же время, тарифы КП “Харьковводоканал” почти в два раза меньше – 25 грн за 1 м3. Для того, чтобы уравнять потребителей в их правах, снизить тариф и провести реконструкцию изношенных коммуникаций, Игорь Терехов инициировал передачу водопроводных сетей ЮЖД в Основянском районе на баланс города.

“Ждем соответствующего решения со стороны Кабинета Министров, это их прерогатива, - сообщил Терехов. – После этого уравниваем тарифы с общегородскими и проводим восстановительные работы, поскольку сети нуждаются в реконструкции”.

Напомним, завод “Коммунар” получит заказы от “Харьковводоканала” на производство счетчиков воды.