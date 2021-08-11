11.08.2021 14:37
На выход: Айна Тимчук уволена решением Кабмина
Кабмин согласовал снятие с должности главы Харьковской областной администрации Айны Тимчук
Офис Президента
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой телеграмм-канал нардека Алексея Гончаренко. Кабмин 11 августа га своем заседании одобрил увольнение главы Харьковской облгосадминистрации.
Указ еще должен подписать президент Владимир Зеленский.
На своей должности чиновница не проработала и года. Айну Тимчук назначили
27 ноября 2020 года. Она и стала второй женщиной на этой должности после Юлии Светличной.
Справка. Айна Тимчук родилась в 1973 году в Днепропетровске (ныне Днепр). В 1995-м окончила Днепропетровский государственный университет по специальности «Управление трудовыми ресурсами», а в 2004 году – Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности «Государственное управление».
В 1997-2000 годах работала в исполкоме Днепропетровского городского совета. С 2003 по 2006 год – заместитель главы Днепропетровского областного совета. Депутат Днепропетровского облсовета V созыва. В 2010-2014 годах – заместитель Харьковского городского головы. В разные годы была заместителем главы Днепропетровской облгосадминистрации, до назначения на должность главы Харьковской ОГА работала руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации. Награждена орденом княгини Ольги III степени.
Айна Тимчук официально разведена. У нее есть две взрослые дочери, обе девушки живут в Киеве.
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