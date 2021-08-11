На выход: Айна Тимчук уволена решением Кабмина

11.08.2021 14:37

Кабмин согласовал снятие с должности главы Харьковской областной администрации Айны Тимчук

Указ еще должен подписать президент Владимир Зеленский.

Справка. Айна Тимчук родилась в 1973 году в Днепропетровске (ныне Днепр). В 1995-м окончила Днепропетровский государственный университет по специальности «Управление трудовыми ресурсами», а в 2004 году – Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности «Государственное управление».

В 1997-2000 годах работала в исполкоме Днепропетровского городского совета. С 2003 по 2006 год – заместитель главы Днепропетровского областного совета. Депутат Днепропетровского облсовета V созыва. В 2010-2014 годах – заместитель Харьковского городского головы. В разные годы была заместителем главы Днепропетровской облгосадминистрации, до назначения на должность главы Харьковской ОГА работала руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации. Награждена орденом княгини Ольги III степени.

Айна Тимчук официально разведена. У нее есть две взрослые дочери, обе девушки живут в Киеве.