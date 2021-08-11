11.08.2021 14:32

Смертельное ДТП: В Харькове иномарка сбила пешехода (фото)

В Харькове пересекавший улицу мужчина погиб по колесами авто.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, авария произошла 10 августа 2021 года около 20:25 на Юбилейном проспекте. 35-летний водитель автомобиля «BMW» совершил наезд на мужчину.

Установлено, что мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в неустановленном месте.

38-летнего пострадавшего забрала карета скорой медицинской помощи, где он по дороге в больницу скончался.

По данному факту следователями внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) уголовного кодекса Украины.

Винвоному грозит срок от трех до восьми лет тюремного заключения с лишение права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

дедушка. Напомним, ранее мы писали о ДТП на улице Чкалова, в котором был сбит