09.08.2021 15:03 Дмитрий Колоней

ДТП: В Харькове под колеса авто попал дедушка-пешеход (видео)

Пострадавшего в Харькове пенсионера увезла скорая.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла возле остановки транспорта у ХАИ на улице Чкалова.

По предварительной информации дедушка переходил улицу, в тот момент, когда его сбил легковой автомобиль.

Дедушка жив, но травмирован. Предварительно известно, что у него сильно пострадала рука, на боль в которой он жаловался. Но полной информации о причинах аварии и и насколько пострадал харьковчанин пока нет.

На место прибыла патрульная полиция, пенсионера увезла скорая медицинская помощь.

Напомним, ранее мы писали о пьяном ДТП, в ходе которого был сбит дедушка, а машина припарковалась в бордюр.

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