ДТП: В Харькове под колеса авто попал дедушка-пешеход (видео)

Пострадавшего в Харькове пенсионера увезла скорая.
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие.
Авария произошла возле остановки транспорта у ХАИ на улице Чкалова.
По предварительной информации дедушка переходил улицу, в тот момент, когда его сбил легковой автомобиль.
Дедушка жив, но травмирован. Предварительно известно, что у него сильно пострадала рука, на боль в которой он жаловался. Но полной информации о причинах аварии и и насколько пострадал харьковчанин пока нет.
На место прибыла патрульная полиция, пенсионера увезла скорая медицинская помощь.
Напомним, ранее мы писали о пьяном ДТП, в ходе которого был сбит дедушка, а машина припарковалась в бордюр.
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