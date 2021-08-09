09.08.2021 15:48

Красавица-богатырь из Харькова протащила за собой бетономешалки и подняла супер-гантель (видео)

Спортсменка из Харькова установила 2 рекорда Украины.



sportevents.kharkiv.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , 8 августа 2021 года на соревнованиях в Ивано-Франковске Анна Васюк подняла гигантскую гантель и вместе с двумя подругами протянула связку автомобилей-бетономешалок.

Анна Васюк не прекращает удивлять. Девушка - неоднократная рекордсменка Украины. Месяц назад она пополнила список своих достижений в упражнении "дамбл" - подняла гигантскую гантель весом в 64,5 кг. Но этого харьковчанке оказалось мало. Несколько недель она провела в подготовке, и вот ее новый результат - подъем гантели весом в 67,5 кг. Дальше больше - в ближайшее время Анна планирует установить мировой рекорд (75 кг) в этом упражнении.

Второй рекорд Украины Васюк разделила вместе с подругами, харьковчанкой Маргаритой Кучиной и киевлянкой Ольгой Лящук. Девушки протянули связку бетономешалок весом 78 тонн 138 кг на расстояние 6 метров.

"Сложно работать, как единый механизм, когда выполняется командная работа, потому что у нас была всего лишь одна общая тренировка. Но мы справились и очень этому рады!" - рассказала Васюк.

Справка. Анна Васюк - двукратная чемпионка Украины по богатырскому многоборью, обладательница Кубков Украины по богатырскому многоборью (UFSA) и по перетягиванию каната; ELITE атлет с армлифтингу (WPL/APL) обладательница Кубка мира по кросслифтингу. Она единственная девушка, которая получила прямое приглашение без отбора на самый престижный турнир World Strongest Woman, который состоится в США.

Напомним, ранее мы списали о том, что представительница Харькова Анна Васюк готовится поднять гигантскую гантель.