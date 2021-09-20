20.09.2021 14:54

Девушка-богатырь из Харькова - вице-чемпион престижного международного турнира

Представительница Харькова Анна Васюк заняла второе место на турнире Arnold Classic Europe, который прошел в Испании.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Харьков спортивный, Анна Васюк завевала серебряную медаль престижного европейского турнира по стронгмену.

Анна Васюк - многократная чемпионка и обладательница Кубка Украины по богатырскому многоборью. А вот с сильнейшими девушками со всей Европы украинка соревновалась впервые.

По результатам шести упражнений Васюк заняла второе место. Первое унесла атлетка из Румынии Адриана Геманюе, третье досталось Аммаджен Смит из Шотландии.

На счету харьковчанки следующие достижения:

- упражнение Loglift. Анна зафиксировала вес в 100 кг. Это ее лучший результат и автоматически новый рекорд Украины;

- второй результат в упражнении Timber и Yoke 250 кг;

- Васюк единственная среди участников прошла весь круг в упражнении Dumbbells эстафета;

- 9 повторов тяги платформы примерно на 300 кг;

- первое место в упражнении "лестница" 125/150/175 к

Напомним, ранее мы писали о том, что девушка-богатырь из Харькова протащила за собой бетономешалки и подняла супер-гантель.