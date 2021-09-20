Девушка-богатырь из Харькова - вице-чемпион престижного международного турнира

Представительница Харькова Анна Васюк заняла второе место на турнире Arnold Classic Europe, который прошел в Испании.
Напомним, ранее мы писали о том, что девушка-богатырь из Харькова протащила за собой бетономешалки и подняла супер-гантель.
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Сегодня особенно хорошо вы будете чувствовать себя вдали от насиженного места – в командировке, в разъездах, на отдыхе.
Практически весь вторник будет идти дождь – от слабого ночью до умеренного днем. Утром слабый туман.
Сегодня рекрутеры, они же хедхантеры, они же агенты по найму, они же менеджеры по подбору персонала отмечают профессиональный праздник.
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