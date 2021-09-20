    
Главная Новости Харькова Общество В центре Харькова появится мурал, посвященный Григорию Сковороде
20.09.2021  14:16   Рита Парфенова

В центре Харькова появится мурал, посвященный Григорию Сковороде

Объявлен конкурс на выполнение работ.

Мурал Григорию Сковороде появился в Харькове

На стене дома по улице Рымарской, 19 планируют нарисовать большой портрет философа Григория Сковороды. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на тендер, опубликованный  на сайте публичных закупок Prozorro.

В тендер входит текущий ремонт наружной стены здания по ул. Рымарской, 19 и нанесение рисунка (мурала) с изображением Г.С. Сковороды.

Заказчиком выступает департамент жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета.

Рисунок Сковороды решили нанести к 300-летию со дня его рождения. Аукцион начнется 4 октября, а все работы должны закончить до 31 декабря. Стартовая цена тендера с НДС составляет 260 тысяч гривен.

Скорее всего, речь идет о стене, выходящей на площадь перед областной филармонией. Напротив, на стене дома по улице Рымарской, 23а нарисован мурал Кузьме Скрябину.

Источник:   Прозорро
 Тэги:  мурал, харьков, тендер, прозорро
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.08 ЖКХ За птичку ответят: жильцов дома могут оштрафовать за «утепление» мурала в Харькове 25.08 Криминал и происшествия В Харькове жители дома решили «утеплить» мурал (фото) 18.08 Культура и Туризм Мурал: современный вид уличного искусства в Харькове (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 