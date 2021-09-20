20.09.2021 14:16 Рита Парфенова

В центре Харькова появится мурал, посвященный Григорию Сковороде

Объявлен конкурс на выполнение работ.

На стене дома по улице Рымарской, 19 планируют нарисовать большой портрет философа Григория Сковороды. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на тендер, опубликованный на сайте публичных закупок Prozorro.



В тендер входит текущий ремонт наружной стены здания по ул. Рымарской, 19 и нанесение рисунка (мурала) с изображением Г.С. Сковороды.



Заказчиком выступает департамент жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета.



Рисунок Сковороды решили нанести к 300-летию со дня его рождения. Аукцион начнется 4 октября, а все работы должны закончить до 31 декабря. Стартовая цена тендера с НДС составляет 260 тысяч гривен.



Скорее всего, речь идет о стене, выходящей на площадь перед областной филармонией. Напротив, на стене дома по улице Рымарской, 23а нарисован мурал Кузьме Скрябину.