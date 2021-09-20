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20.09.2021  13:30   Виталий Хиневич

Информацию о новостройках можно проверить удобным способом

Новая возможность позволяет наблюдать за изменением процесса строительства.


Информацию о новостройках можно проверить удобным способом
Проверить информацию о новостройках можно онлайн
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «СтройОбзор».
 
Отмечается, что технические и экономические показатели сооружений теперь доступны в Единой государственной электронной системе в сфере строительства.
 
С данной опцией можно получить информацию о количестве квартир и этажей, их общей площади, наличии парковочных мест для автомобиля и прочих нежилых помещений в доме.
 
«Проверять такую информацию - дело не лишнее. Ведь в Украине нередко бывает так, что объекты, которые строятся, имеют отличия от проекта - когда недобросовестные застройщики, например, достраивают к ним несколько этажей», - сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций.
 
Напомним, растаможить автомобиль можно будет онлайн при помощи приложения «Дія».
 
Источник:   СтройОбзор
 Тэги:  харьков
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