20.09.2021 13:30 Виталий Хиневич

Информацию о новостройках можно проверить удобным способом

Новая возможность позволяет наблюдать за изменением процесса строительства.



Информацию о новостройках можно проверить удобным способом



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «СтройОбзор».

Отмечается, что технические и экономические показатели сооружений теперь доступны в Единой государственной электронной системе в сфере строительства.

С данной опцией можно получить информацию о количестве квартир и этажей, их общей площади, наличии парковочных мест для автомобиля и прочих нежилых помещений в доме.

«Проверять такую информацию - дело не лишнее. Ведь в Украине нередко бывает так, что объекты, которые строятся, имеют отличия от проекта - когда недобросовестные застройщики, например, достраивают к ним несколько этажей», - сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций.

Напомним, растаможить автомобиль можно будет онлайн при помощи приложения «Дія».