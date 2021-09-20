20.09.2021 13:30 Виталий Хиневич
Информацию о новостройках можно проверить удобным способом
Новая возможность позволяет наблюдать за изменением процесса строительства.
Информацию о новостройках можно проверить удобным способом
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на издание «СтройОбзор».
Отмечается, что технические и экономические показатели сооружений теперь доступны в Единой государственной электронной системе в сфере строительства.
С данной опцией можно получить информацию о количестве квартир и этажей, их общей площади, наличии парковочных мест для автомобиля и прочих нежилых помещений в доме.
«Проверять такую информацию - дело не лишнее. Ведь в Украине нередко бывает так, что объекты, которые строятся, имеют отличия от проекта - когда недобросовестные застройщики, например, достраивают к ним несколько этажей», - сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций.
Напомним, растаможить
автомобиль можно будет онлайн при помощи приложения «Дія».
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