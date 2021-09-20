20.09.2021 13:16 Рита Парфенова

Кубок Украины в Харькове: когда перекроют движение вокруг стадиона Металлист

На время проведенния футбольного матча в Харькове транспорт в районе стадиона «Металлист» направится в объезд.



// РЕДПОСТ

Во вторник, 21 сентября 2021 года, 17.00 до 21.00 по улицам, прилегающим к КП ОСК «Металлист», временно запрещается движение транспорта. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Городскую диспетчерскую службу.



В частности, запрещается движение транспорта по переулку Власовскому, улице Храмовой, а также по улице Плехановской – на участке от улицы Молочной до улицы Державинской.



21 сентября на стадионе «Металлист» пройдет футбольный матч 1/16 финала VBET Кубка Украины между харьковским «Металлистом» и черниговской «Десной». Начало в 19.00.

Напомним, в прошлый раз движение вокруг стадиона «Металлист» перекрывали 17 сентября во время проведения футбольного матча между командами «Металлист» (Харьков) и «Полесье» (Житомир).