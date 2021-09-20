В Харьковской области задержали браконьеров

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Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 20 сентября Сегодня особенно хорошо вы будете чувствовать себя вдали от насиженного места – в командировке, в разъездах, на отдыхе.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 20 сентября На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером существенных осадков не ожидается.