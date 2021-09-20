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20.09.2021  12:30   

В Харьковской области задержали браконьеров

Мужчины на плавательном средстве ловили рыбу запрещенными орудиями лова.

В Харьковской области орудовали браконьеры
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский рыбоохранный патруль.
 
Отмечается, что на территории Оскольского водохранилища возле села Сеньковое Купянского района мужчины ловили рыбу лесковыми сетями.
 
Нарушителям удалось выловить из водохранилища 58 экземпляров густера и 10 плотвичек. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил почти 3 тысячи гривен.
 
На рыбаков были составлены протоколы по ч. 4 ст. 85 Административного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает штраф от 340 до 680 гривен с конфискацией орудия лова.
 
Напомним, рыбоохранный патруль задержал на Печенежском водохранилище нарушителя, который нанес около 8 тысяч ущерба.
 
Источник:   Харьковский рыбоохранный патруль
 Тэги:  харьков, происшествие
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