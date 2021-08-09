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09.08.2021  16:25   Дмитрий Колоней

Пенсионера сбили возле остановки: информация патрульных Харькова (фото)

Полицейские Харькова уточнили информацию об аварии.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу Патрульной полиции, сегодня, 9 августа 2021 года около 13:40 патрульным поступаила информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Чкалова, 15.
 
Здесь, по предварительной информации, водитель автомобиля Renault сбил мужчину-пешехода.
 
В результате аварии пожилого харьковчанина медики госпитализировали в больницу.
 
Обстоятельства устанавливала следственно-оперативная группа.
 
 
Напомним, ранее мы писали о ДТП, в котором был сбит дедушка-пешеход.
 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, сбили пешехода, чкалова
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