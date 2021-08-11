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11.08.2021  14:19   

Политолог рассказал о технических кандидатах Добкина

Широкой политической поддержки у Михаила Добкина в горсовете накануне выборов нет. А те, кто выполняет его повестку, производят странное впечатление.

Политолог рассказал о технических кандидатах Добкина
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на публикацию политолога Дмитрия Марунича. 
 
«После смерти Кернеса Михаил Добкин рассчитывал, что только он объявит о своих амбициях на выборах, то к нему сразу потянутся люди из команды предыдущего мэра, ЛОМы, бизнес-элиты города. Реальность оказалась суровой. Для Добкина это оказалось сюрпризом. 
 
Михаил Маркович таки нашел себе соратников, но в очень неожиданном месте. В Харьковском горсовете есть четыре фрика, которые раньше всегда критиковали Кернеса — по поводу и без. Мустафаева от «Слуг народа», Родзинский от ОПЗЖ, Булах и Черняк от Блока Светличной. Вот они и стали главными ньюсмейкерами на ресурсах Добкина», — говорит Марунич.  
 
Политолог подчеркнул, что эти четыре депутата выполняют в интересах Добкина функцию технических кандидатов: критикуют городскую власть, занимаются провокациями, заявляют то, что сам он не может заявить.
 
«С энергией и фантазией там все хорошо. Где-то неправильно отреставрировали балкон. Кому-то не разрешили испортить фасад установкой кондиционера. Все можно прокомментировать. Родзинский так вообще гениальные информационные поводы создает. Самовольно прикрепил к стене горсовета мемориальную табличку Кернесу, которая оказалась похожей на надгробную плиту. Табличку сняли, скандал удался. Потом он заявляет, что в Харьковском зоопарке замучили до смерти слона. В общем, и смех, и грех», —  заметил политолог. 
 
Напомним, 22 июля Анатолий Родзинский установил на здание горсовета мемориальную табличку Геннадию Кернеса собственного изготовления. Горсовет и Блок Кернеса резко осудили его действия.
«Это табличка не памяти, а издевательства. Особенно, если вспомнить, как Родзинский вел себя по отношению к Геннадию Адольфовичу— в частности, в последние дни его жизни. Харьков не прощает грязи по отношению к своим героям. А память Геннадия Кернеса будет увековечена только Городом и его Жителями», — говорилось в заявлении горсовета.  
 
Тэги:  михаил добкин, выборы
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