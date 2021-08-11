11.08.2021 15:43

Стало известно, когда откроется многоуровневый паркинг в Харькове

Сейчас парковка работает в тестовом режиме, возле паркинга идут работы по благоустройству.

Паркинг на улице Рымарской планируют открыть 17 августа. Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщил директор КП «Харьковаарксервис» Дмитрий Мандриков.

Паркинг будет рассчитан на 200 мест внутри и 70 снаружи. Будет работать круглосуточно по тарифу 5 гривен в час.

Парковочные мест будут заполнены теми, кто приезжает в центр города для работы или приятных прогулок. А сверхсовременный внешний вид паркинга очень даже хорошо вписался в историческую часть Харькова.

Паркинг построен с использованием самых надежных технологий и устойчивых материалов. На всех этажах установлено видеонаблюдение, которое автоматически показывает на въезде, где есть свободные паркоместа. При этом на каждом этаже — специальные места для людей с инвалидностью. С верхнего уровня открывается прекрасный вид на город — хоть приезжай сюда специально посмотреть.