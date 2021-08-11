Стало известно, когда откроется многоуровневый паркинг в Харькове

Сейчас парковка работает в тестовом режиме, возле паркинга идут работы по благоустройству.
Комментариев: 0
В гороскопе ведущую роль будет играть логика. Принятие любого решения в этот день может отнять у вас больше времени, чем обычно – вы вряд ли скажете «да» или «нет», прежде чем не продумаете последствия на несколько шагов вперед, как в шахматной партии. Зато и вероятность ошибок практически равна нулю.
В Харькове сохранится теплая без существенных осадков погода.
11 августа православный мир празднует Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских. Это один из самых почитаемых святых на Руси.
влажность:
давление:
ветер: