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11.08.2021  15:43   

Стало известно, когда откроется многоуровневый паркинг в Харькове

Сейчас парковка работает в тестовом режиме, возле паркинга идут работы по благоустройству.

Когда откроется многоуровневый паркинг в Харькове
 
Паркинг на улице Рымарской планируют открыть 17 августа. Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщил директор КП «Харьковаарксервис» Дмитрий Мандриков.
 
Паркинг будет рассчитан на 200 мест внутри и 70 снаружи. Будет работать круглосуточно по тарифу 5 гривен в час.
 
Парковочные мест будут заполнены теми, кто приезжает в центр города для работы или приятных прогулок. А сверхсовременный внешний вид паркинга очень даже хорошо вписался в историческую часть Харькова. 
 
Паркинг построен с использованием самых надежных технологий и устойчивых материалов. На всех этажах установлено видеонаблюдение, которое автоматически показывает на въезде, где есть свободные паркоместа. При этом на каждом этаже — специальные места для людей с инвалидностью. С верхнего уровня открывается прекрасный вид на город — хоть приезжай сюда специально посмотреть. 
 
Тэги:  паркинг, харьков
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