11.08.2021 15:48

В Харькове Алексеевка и часть Павлового Поля без воды. Кто следующий?

Водоснабжение в микрорайонах Харькова обещают восстановить максимум к полудню четверга.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , сейчас без воды остаются почти два микрорайона города и это в такую то жару. Но, как объясняют в "Харьковводоканеле" это вынужденная необходимость. Потребителям надо немного потерпеть, водоснабжение обещают восстановить максимум к полудню четверга.

И дело не в аварии, коммунальщики проводят планово-предупредительные ремонты на насосной станции, которая расположена по улице Балакирева, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, чтобы в отопительный сезон работа насосной была стабильной и надёжной.

Николай Завада, заместитель директора комплекса "Харьковводоснабжение" - "Проводить такие работы без отключения воды не возможно, это технологический процесс, которого не избежать, так спроектировагы сети. Вот сейчас мы ведём подготовку насосного оборудования, ведётся проверка и настройка электромеханического оборудования, замена измерительных приборов. Есть план работ, которые мы обязуемся в течене суток. Поэтому уже в четверг абоненты снова будут с водой. ".

Кроме того, говорит Николай Завада, так как сети опорожнены, паралельно проводят и ремонт на сетях, в частностивыполнят замену 40 единиц запорной арматуры и 7 пожарных гидрантов. Станция на Балакирева 12-я по чсёту, где уже проведены планово-предупредительные работы, всего запланировано 17 насосных станций, а значит ещё 5 объектов будут в ремонте, который обещают выполнить до конца сентября.

Так что в ближайшее время на сутки без воды останутся жители центра города и Салтовки. В какие дни это будет, в КП "Харьковводоканал" предупредят абонентов заранее.

Как ранее мы писали, в части Шевченковского и Киевского районов Харькова, ввиду ремонтных работ, 11-12 августа 2021 года отключат воду

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