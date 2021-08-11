11.08.2021 16:19

Харьковская велогонщица завоевала чемпионский титул в Сербии

Харьковчанка Ирина Попова завоевала "золото" престижной международной гонки.

Как сообщает РЕДПОСТ велогонщица из Харькова Ирина Попова выиграла рейтинговую гонку, в двух дисциплинах.

Международные рейтинговые соревнования второй категории по маунтинбайку состоялись в сербском городе Нови-Сад. Победители и призеры определялись в двух дисциплинах – элиминаторе и олимпийском кросс-кантри.

Из пяти медалей - 2 золотых и 3 серебряных - три награды на счету харьковчан.

Две победы - за харьковчанкой Ириной Поповой. Причем, и в элиминаторе, и в кросс-кантри главной конкуренткой подопечной ЗТУ Романа Коробова была киевлянка Марья Шерстюк, которая дважды стала серебряным призером.

За двойную победу в Сербии Попова заработала в сумме 40 рейтинговых очков.

Александр Коняев занял второе место в мужском кросс-кантри, которое принесло ему 20 зачетных баллов. От венгерского спортсмена Зомбора Палумбу, который одержал победу, харьковчанин отстал на 28 секунд, а "бронзового" словака Матея Улика Коняев опередил на 1 минуту и 11 секунд.

Юниоры проехали в Нови-Саде тестовую гонку по кросс-кантри в рамках подготовки к чемпионату Европы, а выиграли ее харьковчанка Мария Сухопалова и Александр Гудыма из Ровно.

С 12 по 15 августа в Нови-Саде состоится чемпионат Европы по маунтинбайку среди элиты и юниоров. Харьков на Евро-2021 представят пять велосипедистов – Ирина Попова, Александр Коняев и Виктор Водолага выступят среди элиты, Мария Сухопалова и Егор Волков – среди юниоров.

Напомним, раннее мы писали об успешном выступлении харьковских велосипедистов в Италии и Турции.