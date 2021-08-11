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11.08.2021  16:19   

Харьковская велогонщица завоевала чемпионский титул в Сербии

Харьковчанка Ирина Попова завоевала "золото" престижной международной гонки.

 
Как сообщает РЕДПОСТ велогонщица из Харькова Ирина Попова выиграла рейтинговую гонку, в двух дисциплинах.
 
Международные рейтинговые соревнования второй категории по маунтинбайку состоялись в сербском городе Нови-Сад. Победители и призеры определялись в двух дисциплинах – элиминаторе и олимпийском кросс-кантри.
 
Из пяти медалей - 2 золотых и 3 серебряных - три награды на счету харьковчан.
 
Две победы - за харьковчанкой Ириной Поповой. Причем, и в элиминаторе, и в кросс-кантри главной конкуренткой подопечной ЗТУ Романа Коробова была киевлянка Марья Шерстюк, которая дважды стала серебряным призером.
 
За двойную победу в Сербии Попова заработала в сумме 40 рейтинговых очков.
 
Александр Коняев занял второе место в мужском кросс-кантри, которое принесло ему 20 зачетных баллов. От венгерского спортсмена Зомбора Палумбу, который одержал победу, харьковчанин отстал на 28 секунд, а "бронзового" словака Матея Улика Коняев опередил на 1 минуту и 11 секунд.
 
Юниоры проехали в Нови-Саде тестовую гонку по кросс-кантри в рамках подготовки к чемпионату Европы, а выиграли ее харьковчанка Мария Сухопалова и Александр Гудыма из Ровно.
 
С 12 по 15 августа в Нови-Саде состоится чемпионат Европы по маунтинбайку среди элиты и юниоров. Харьков на Евро-2021 представят пять велосипедистов – Ирина Попова, Александр Коняев и Виктор Водолага выступят среди элиты, Мария Сухопалова и Егор Волков – среди юниоров.
 
Напомним, раннее мы писали об успешном выступлении харьковских велосипедистов в Италии и Турции.   
 
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