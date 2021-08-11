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11.08.2021  16:40   

Взяли под стражу - сиди... в Интернете: в СИЗО Харькова будет доступ в мировую сеть и IP-телефония

У находящихся в следственных изоляторах Харькова появятся новые возможности.

В СИЗО появится Интернет и IP-телефония. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Министерство юстиции, принято постановление, предоставляющее возможность заключенным в СИЗО пользоваться Интернетом  IP-телефония. 
 
Например, постановлением предлагается ввести в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы экспериментальный проект, согласно которому лицам, взятым под стражу, за плату будут предоставляться услуги по доступу к глобальной сети Интернет и телефонной связи с помощью средств IP-телефонии. 
 
Таким образом, Министерство юстиции демонстрирует открытость и предоставляет широкие возможности для общения лицам, взятым под стражу. Поскольку экспериментальный проект будет предусматривать фиксацию телефонных разговоров - это снизит риск возможного телефонного мошенничества в учреждениях. 
 
Обращаем внимание, что до сих пор контакты лиц, взятых под стражу, с внешним миром были максимально ограничены национальным законодательством. Как отмечаеьт министерство, благодаря принятию Правительством постановления "мы продвинулись в направлении законодательного закрепления права доступа лиц, взятых под стражу, к интернету и телефонной связи".
 
Напомним, ранее мы писали о телефонном мошеннике из тюрьмы, обманувшем 11 пенсионеров на 64 тысячи гривен.
Источник:   Министерство юстиции Украины
 Тэги:  тюрьма, интернет, харьков, украина, сизо
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