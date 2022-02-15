15.02.2022 19:10 Дмитрий Колоней

Провернули десятки афер, сидя в тюрьме: в Харькове будут судить мошенников (фото)

Суд в Харькове определит судьбу сидельцев-мошенников.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, группировка мошинников, сидящих за решеткой, обманывали людей, рассылая поддольные ("фишинговые") ссылки службы доставки. Считая их настоящими, люди вносили данные банковских карт, и средства со счета исчезали. Деньги они легализовывали с помощью криптовалюты, надеясь остаться незамеченными для правоохранителей.

Более 30 обысков провели следователи в тюрьмах, изъяв телефоны, сим-карты, наркотики, боеприпасы и четверть миллиона гривен.

На скамью подсудимых сядут 9 человек, пятеро из которых – несовершеннолетние. 25 афер смогли провернуть машенники. Двое из них обвиняются в в создании и руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней и 24 мошенничества.

Аферистов разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступлениям Харьковщины совместно со следственным управлением областной полиции в августе 2021. 11 февраля 2022 года расследование было завершено, материалы уголовного производства направлены в суд. Согласно санкции статей членам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.