15.02.2022 18:33 Евгений Клочко

Как привлечь в жизнь деньги и любовь в полнолуние 16 февраля 2022 года

Полнолуние 16 февраля 2022 года будет удачным для того, чтобы провести обряды по привлечению денежной удачи в жизнь.

В этот день магия обретает особенный смысл и считается разрешенной. Предки занимались такими обрядами испокон веков.

Обряды для привлечения денег и любви

Полнолуние – это такой период, когда ночное светило достигает пика своего влияния. Оно является мощным по своему воздействию. Именно поэтому стоит использовать это время для исполнения своих желаний, привлечения удачи и денег.

Процедуру можно проводить прямо у себя дома. Если сделать все правильно, то результат должен порадовать.

Обряд для привлечения денежной удачи

Такая процедура нехитрая и справиться с ней не составит труда. Понадобится порядка двух зеркал, а также две свечи и 3 большие монетки.

Сначала зеркала нужно поставить на стол друг напротив друга. Расположить по одной свече возле них. В центре между предметами положить монетки. Теперь необходимо посмотреть на отражение монеток в зеркалах и при этом произнести следующие слова:

«Сквозь зеркальный коридор я удачу призываю, ее монетой звонкой задобряю. Руку жгите серебром, жизнь устелите златом».

В это время важно представлять в своей голове, что деньги начали поступать в кошелек в большом количестве. Нужно прочувствовать все эмоции по этому поводу.

Обряд для привлечения любви в жизнь

Понадобится заранее раздобыть свежую розу красного цвета. Как только наступит полночь, следует зайти в пустую комнату, где никого нет, и сесть у окна. Цветок должен быть в руках. Нужно сесть таким образом, чтобы свет ночного светила падал прямо на растение. Теперь необходимо постепенно обрывать по одному лепестку и при этом произносить следующие слова:

«Роза под луной цвела, благоухала, так и я бы красавицей расцвела, да любовь бы свою нашла. Лунная дорожка, лепестками устланная, приведи женишка до порожка».

После такого процесса важно собрать все лепестки, после чего принять с ними горячую ванну.

Напомним, в феврале 2022 года будет несколько самых опасных дней . В этот период рекомендуется быть осторожными и стараться ни с кем не конфликтовать.