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15.02.2022  18:33   Евгений Клочко

Как привлечь в жизнь деньги и любовь в полнолуние 16 февраля 2022 года

Полнолуние 16 февраля 2022 года будет удачным для того, чтобы провести обряды по привлечению денежной удачи в жизнь.

Полнолуние февраль 2022: как привлечь деньги и удачу
 
В этот день магия обретает особенный смысл и считается разрешенной. Предки занимались такими обрядами испокон веков.
 

Обряды для привлечения денег и любви

Полнолуние – это такой период, когда ночное светило достигает пика своего влияния. Оно является мощным по своему воздействию. Именно поэтому стоит использовать это время для исполнения своих желаний, привлечения удачи и денег.
 
Процедуру можно проводить прямо у себя дома. Если сделать все правильно, то результат должен порадовать.
 

Обряд для привлечения денежной удачи

Полнолуние февраль 2022: как привлечь деньги и удачу

Такая процедура нехитрая и справиться с ней не составит труда. Понадобится порядка двух зеркал, а также две свечи и 3 большие монетки.
 
Сначала зеркала нужно поставить на стол друг напротив друга. Расположить по одной свече возле них. В центре между предметами положить монетки. Теперь необходимо посмотреть на отражение монеток в зеркалах и при этом произнести следующие слова:
 
«Сквозь зеркальный коридор я удачу призываю, ее монетой звонкой задобряю. Руку жгите серебром, жизнь устелите златом».
 
В это время важно представлять в своей голове, что деньги начали поступать в кошелек в большом количестве. Нужно прочувствовать все эмоции по этому поводу.
 

Обряд для привлечения любви в жизнь

Понадобится заранее раздобыть свежую розу красного цвета. Как только наступит полночь, следует зайти в пустую комнату, где никого нет, и сесть у окна. Цветок должен быть в руках. Нужно сесть таким образом, чтобы свет ночного светила падал прямо на растение. Теперь необходимо постепенно обрывать по одному лепестку и при этом произносить следующие слова:
 
«Роза под луной цвела, благоухала, так и я бы красавицей расцвела, да любовь бы свою нашла. Лунная дорожка, лепестками устланная, приведи женишка до порожка».
 
После такого процесса важно собрать все лепестки, после чего принять с ними горячую ванну.
 
Напомним, в феврале 2022 года будет несколько самых опасных дней. В этот период рекомендуется быть осторожными и стараться ни с кем не конфликтовать.
 
Тэги:  полнолуние, обряды, харьков
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