18.01.2022 14:02 Евгений Клочко

Полнолуние 18 января 2022 года: женские обряды, которые помогут привлечь любовь и удачу

Первое полнолуние 2022 года ожидается 18 января, а потому в это время можно проводить обряды, привлекающие удачу и любовь. С давних времен люди считают, что дни, когда Луна находится в полной фазе, являются колдовскими и ее влияние значительно возрастает.

Женские ритуалы, которые помогут привлечь любовь и счастье

Полнолуние – это удачное время для ритуалов, гаданий и обрядов. Считается, что только в такие периоды Вселенная не накажет за колдовские действия.

Ритуал на привлечение привлекательности

Для того чтобы усилить свою привлекательность для противоположного пола, стать более женственной, следует провести специальный ритуал. В заветную ночь необходимо налить в стакан горячую воду и левой рукой добавить в него соль. Поставить его в такое место, где есть свет Луны. Пока соль будет растворяться, важно представить в своем уме, как ночное светило придает женственность, привлекательность и притягательность для противоположного пола.

Далее жидкость оставить в том же месте до самого утра. Утром выпить глоток воды и умыться ею. В это время представлять себе, как она входит в организм и тем самым дает привлекательность. Обряд повторяется каждый день после полнолуния, пока вся вода из стакана не будет выпита.

Ритуал на привлечение денег

Такой ритуал не потребует сложных шагов, но при этом считается достаточно мощным по своему действию. В ночь, когда ночное светило будет находиться в полной фазе, необходимо по всем подоконникам, которые есть в доме, рассыпать по горсти монет крупного номинала. Причем важно, чтобы количество было четным.

Усилить действие ритуала можно, если смотреть в ночь полнолуния на спутник Земли из своего окна. Если такой возможности нет, тогда можно просто представить ночное светило.

Ночью необходимо встать у подоконника, положить руки на монеты, посмотреть на диск космического тела и мысленно попросить его о том, чтобы водились деньги, их количество значительно увеличилось. Важно, чтобы просьба была искренней.

Нельзя смотреть на Луну непрерывно. Нужно время от времени переводить взгляд на монетки. Слова произносят порядка трех раз около каждой горсти.

Чтобы из жизни ушли неурядицы

Такой ритуал можно смело назвать «сладким». Первым делом необходимо смешать мед с корицей и коричневым сахаром (по семь столовых ложек каждого ингредиента). Полученной смесью смазать свое тело и выдержать таким образом не больше семи минут. В это время важно представлять, как все неурядицы уходят из судьбы и становится легче жить.

Затем нужно отправиться в ванную и смыть с себя сладкую массу, приняв контрастный душ. Уже на следующее утро почувствуется прилив сил с энергией, настроение будет хорошим. Перед проведением такого ритуала важно проверить, нет ли аллергии на составляющие сладкой массы.

Ритуал на привлечение любви и счастья

Для такого обряда следует заранее купить три свечи красного цвета. Во время полной фазы Луны поставить их на подоконник и зажечь. Далее произнести такие слова:

«Красная свеча гори, гори, любовь и счастье подари. Пускай уходят прочь ненастья, в жизни будет много счастья».

Для того чтобы исполнить желания, нужно написать о своей мечте на листе бумаги, желательно красного цвета. Затем подержать лист над свечей и проговорить такие слова:

«Как горит свеча, так притягивается удача, пусть мечты станут ярче. Исполняются желания, прочь грусть и негативные воспоминания».

Сжечь бумагу, а пепел развеять на улице, например, выбросив его из окна.

Самым важным условием для того, чтобы ритуалы подействовали, является искренняя вера в их силу.