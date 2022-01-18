18.01.2022 10:20 Виталий Хиневич

Крещенские гадания: как привлечь удачу и узнать имя суженого

19 января последний день Крещенских гаданий, когда можно наиболее точно узнать имя будущего суженого и дату своей свадьбы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Апостроф».

Отмечается, что 19 января православные отмечают Крещение Господне. Событие посвящено крещению Иисуса Христа в реке Иордан.

Несмотря на то, что церковь считает гадание грехом, желающих узнать свое будущее этот факт не останавливает.

Очень простой способ узнать имя своего будущего избранника сердца. Нужно выйти ночью на улицу и спросить имя у первого встречного. Такой способ можно использовать не только на Крещение, но и во все святочные дни.

Для второго гадания, нужно взять спичечный короб и спички. В коробке сделать дырки и в них вставить спички, на которых будут указаны имена - свое и возлюбленного.

После этих действий спички нужно зажечь и смотреть, как они горят. Если спички начнут склоняться друг к другу, скорее всего свадьба будет. Если разойдутся в стороны, скорее всего, нужно будет подождать знаменательного дня.

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Для другого способа гадания понадобится щепотка соли, сахара и золы. Ингредиенты нужно размешать в воде и дать составу настоятся. После этого необходимо в воду положить в воду свой волос и своего возлюбленного. После этих действий необходимо сразу лечь спать, а на утро обратить внимания на волоски. Если они переплелись, то свадьбе быть.

Для привлечения удачи и денег, нужно в Сочельник окропить все углы дома святой водой. Приговаривая, чтобы ушли все убытки. Оставшуюся воду нужно оставить там, где хранятся ценности. При этом важно вспомнить всех, кого вы обидели и в такой способ очистить карму.

Еще один простой способ привлечения денег. Уходя утром на работу, нужно положить купюру перед зеркалом, для того, чтобы деньги множились.

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