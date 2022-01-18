18.01.2022 10:38 Евгений Клочко

Крещение 2022: купание в проруби не смывает грехи - ПЦУ

В Православной церкви Украины напомнили украинцам, что купание в проруби не смывает грех, который является болезнью души. Кроме этого, в церкви никакого указания о погружении в ледяную воду никогда не было.

В ПЦУ сообщили, что крещенские купания в проруби ничего не имеют общего со "смыванием" людских грехов. Об этом пресс-служба ПЦУ написала на своей странице в Facebook, сообщает РЕДПОСТ

В церкви подчеркнули, что погружение в прорубь отнюдь не "смывает" грехи, потому как любой грех лежит не на поверхности, а это "внутренняя душевная болезнь". Для ее лечения необходимо от всего сердца покаяться и измениться с помощью Божией и через Таинства Церкви.

В ПЦУ также напомнили, что в Евангелии говориться, погрузившись в воды Иордана, Спаситель освятил их и благословил для нас Таинство Крещения как необходимое условие для спасения. Спаситель сошел в воды Иордана не для очищения от личного греха, потому что Он был безгрешен, а для того, чтобы взять на Себя грехи человечества и даровать нам через Крещение возможность обновиться, спастись.

"Как же грешные люди могут «подражать» Иисусу Христу, купаясь зимой в водоемах? С какой целью и как именно «подражают»? При этом, не стесняясь обнажать напоказ собственное тело, «подогреваться» спиртными напитками, не сдерживаться в ругани во время физических ощущений из-за погружения в ледяную воду. И почему-то «обязательно надо» погрузиться трижды и перекреститься перед погружением.

Вода в реке Иордан в это время года достигает 12 - 16° тепла, она не является ледяной, провоцирующей стресс для организма. Купаться в проруби не подготовленным для этого людям – это рисковать своим здоровьем и жизнью, а значит – пренебрегать даром Божьим", - говорится в сообщении Православной церкви Украины.

Священнослужители рекомендуют набирать ее в храмах после освящения 18 января с 18:00 до обеда 19 января. Набирать воду следует после завершения церковной службы, а перед этим лучше всего принять участие в самой службе.