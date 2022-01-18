В Харькове передали в суд дело этнической ОПГ, совершившей миллионные кражи (фото)

В Харькове завершено расследование уголовного производства по преступной деятельности этнической группы, совершившей кражи на 2,5 миллиона гривен.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, передает РЕДПОСТ.
По словам Болдвинова, следствие по делу преступной группы длилось больше года.
Сначала оперативники вычислили членов ОПГ после совершения ряда краж. И затем, путем проведения негласных следственных действий, собирались доказательства их преступной деятельности.
19 июля прошлого года злоумышленников задержали «на горячем» во время очередной кражи. Преступники пытались украть золотые и драгоценные ювелирные изделия с предприятия на проспекте Науки в Харькове. Стоимость похищенного оценили в 800 тысяч гривен. Членов ОПГ задержали, а имущество вернули владельцу.
Всего следователями Нацполиции раскрыто четыре эпизода совершения кражи, в том числе в особо крупных размерах. Общая сумма похищенного составила более 2,5 млн. грн.
В ходе обыска гаража, используемого преступниками, были изъяты вещественные доказательства.
Досудебное расследование полностью завершено и в пятницу, 14 января, Харьковская областная прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении членов этнической преступной группы. Материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу.
К уголовной ответственности будут привлечены три члена ОПГ, вина которых подтверждается неопровержимыми доказательствами, собранными в ходе досудебного следствия. Членам ОПГ предъявлены обвинения по ч. 5 ст. 185 (кража, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. За совершение тяжких преступлений подозреваемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
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