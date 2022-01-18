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18.01.2022  14:09   Рита Парфенова

Еще на один маршрут Харькова вышли муниципальные автобусы

Автобусный маршрут №241э с 18 января обслуживают новые автобусы «Карсан».


РЕДПОСТ

Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Харьковского горсовета, частный перевозчик, обслуживавший автобусный маршрут №241э от площади Конституции до улицы Шишковской, накануне отказался от этого маршрута.

Чтобы брошенный маршрут не доставил неудобства горожанам, власти сделали его муниципальным, выведя автобусы «Карсан» из запаса. Теперь на линии будут работать четыре автобуса.

В мэрии напомнили, что на сегодняшний день город получил 150 «карсанов». Муниципальные автобусы курсируют на 28-ми городских маршрутах. В частности, с начала 2022 года на линии вышли муниципальные маршруты №6 (ул. Бучмы - ст.м. Академика Барабашова), №49 (ст.м. Завод имени Малышева - ул. Героев труда), от которых отказались частные перевозчики.

Источник:   ХГС
 Тэги:  автобус, карсан, харьков, маршрут
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