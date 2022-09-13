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13.09.2022  17:52   Олександра Жук

В Харкові Карсани вийдуть на маршрути з новим склом (фото)

Понівеченим російськими окупантами Карсанам повертають належний зовнішній вигляд, щоб випустити машини на маршрути для перевезення харків'ян.

Харьков, Карсан, автобус
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Попередньо всі автобуси пройшли ремонт. Справа була за склом. Якщо бокові вдалося зашити фанерою, то з передніми вікнами так не можна, тому підприємство очікувало на матеріали. 
 
Спершу в роботі ті машини, що потребують заміни лобового скла, згодом почнуть скління бокових вікон. Спеціалісти повідомили, що, у разі своєчасних поставок, до кінця осені всі автобуси знову набудуть попереднього вигляду. 
 
Тим часом, завдяки відновленим " Карсанам", у місті почали повертати деякі маршрути, і пускати транспорт  в ті мікрорайони, жителі яких кілька місяців були фактично відрізані від сполучення громадським транспортом через ворожі обстріли. 
 
"За минулий тиждень ми відновили роботу восьми автобусних маршрутів. На них виїхало 10 автобусів, які теж були останнім часом зроблені . Ми постійно розширюємо наші послуги у місті. Поїхали навіть на Північну Салтівку і на П'ятихатки" - повідомив Владислав Приймак, директор Салтівського депо.

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Тэги:  карсан, автобус, транспорт, харьков
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