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13.09.2022  18:00   Дмитро Колонєй

Триває зачистка звільнених від ворога місцевостей під Харковом

Триває робота поліцейських на деокупованих територіях під Харковом.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, на Балаклійщині поліцейські продовжують нести службу на звільненій від агресора території.
12 вересня 2022 року співробітники відділу поліції № 1 Ізюмського рай управління поліції залучалися до процедури зачищення населених пунктів на деокупованій території Ізюмського району.
 
Дані заходи проводилися з метою виявлення громадян, причетних до колаборантської діяльності, виявлення боєприпасів та зброї. Поліцейські поспілкувалися з місцевими мешканцями та допомогли їм у вирішенні соціально-побутових питань. Контактний телефон чергової частини ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: (050)672-57-98
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  агрессия россии, зачистка, харьков
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