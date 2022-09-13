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13.09.2022  18:19   Дмитро Колонєй

У Харкові зловили закладницю з вантажем наркотиків (фото)

У Харкові патрульні затримали наркоділера.

Зловили закладницю на Холодній горі з вантажем наркотиків. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланнмя на Патрульну поліцію, вдень 13 вересня 2022 року в Холодногірському районі міста Харкова.патрульні помітили жінк. Її поведінка якої здалася правоохоронцям підозрілою. 
 
Побачивши патрульних вона різко змінила напрямок руху. Поліцейські звернулись до неї для перевірки та виявили у жінки 16 згортків з речовинами синтетичного походження.
 
Зловили закладницю на Холодній горі з вантажем наркотиків. Новини Харкова
 
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  наркотики, закладчица, харьков
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