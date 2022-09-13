13.09.2022 18:48 Дмитро Колонєй

ВСУ звільнила сотні населених пунктів та більше ста тисяч жителів на Харківщині

Про це під час телеефіру поінформувала заступник міністра оборони Ганна Маляр.



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Як повідомля РЕДПОСТ , з посиланням на ефір телемарафону, за словами заступника міністра оборони Ганни Маляр,у Харківській області Збройні сили України звільнили майже 4000 квадратних кілометрів території.

«Ця операція зі звільнення Харківської області тривала кілька днів і вона планувалася на кілька днів. І починаючи з 6 вересня до сьогодні звільнено 3 800 квадратних кілометрів, понад 300 населених пунктів та близько 150 тисяч наших людей стали вільними від окупації, де вони фактично були заручниками», — сказала вона.