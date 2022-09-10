10.09.2022 19:19 Дмитро Колонєй
На Харківщині відновили роботу відділення поліції на деокупованих територіях: де саме
Підрозділи Нацполіції України відновлюють свою роботу на звільнених територіях Харківщини
Нацполиция
Як повідоляє РЕДПОСТ
,з посиланням на ГУ Нацполіції, до уваги мешканців деокупованих територій. Відновлена діяльність низкі відділень правоохоронних органів.
Ізюмське районне управління поліції
Адреса: Ізюмський район, Донецьке ОТГ, смт. Донець, вул. Весняна, 44
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Телефон чергової частини: (095) 135-56-62, (095) 156-70-87, (099) 030-00-23, (066) 460-57-86
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Телефон поліції превенції: (095) 050-00-02
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Телефон кримінальної поліції: (067) 881-08-33
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Телефон слідчого підрозділу: (067) 683-19-37
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Телефон ювенальної превенції: (099) 951-73-19
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Телефон поліції контролю за обігом зброї: (066) 024-28-64
Чугуївське районне управління поліції
Адреса: Харківська область, Чугуївський район, м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 31.
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Телефон чергової частини: (057) 462-20-13, (095) 825-47-59
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Телефон поліції превенції: (098) 863-03-32
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Телефон кримінальної поліції: (066) 157-20-75
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Телефон слідчого підрозділу: (096) 366-11-11
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Телефон ювенальної превенції: (095) 322-75-29
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Телефон поліції контролю за обігом зброї: (066) 776-39-62
Відділ поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції (Балаклійський)
Адреса: Ізюмський район, Донецьке ОТГ, смт. Донець, вул. Весняна, 44 ((066) 377-71-41)
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Телефон чергової частини: (050) 672-57-98
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Телефон поліції превенції: (050) 849-11-13
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Телефон кримінальної поліції: (066) 078-12-22
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(067) 881-08-33
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Телефон слідчого підрозділу: (050) 515-67-96
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Телефон ювенальної превенції: (099) 951-73-19
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Телефон поліції контролю за обігом зброї: (066) 024-28-69
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(095) 468-17-06
Відділ поліцейської діяльності № 1 Куп’янського районного відділу поліції (Шевченкове)
Адреса: смт Шевченкове, вул. Центральна, 31.
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Телефон чергової частини: (099) 022-88-31
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Телефон поліції превенції: (067) 574-38-53
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Телефон кримінальної поліції: (050) 401-37-77
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Телефон слідчого підрозділу: (067) 571-29-29
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Телефон ювенальної превенції: (067) 574-38-53
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Телефон поліції контролю за обігом зброї: (067) 574-38-53
Пункт поліції: смт Шевченкове, вул. Лермонтова, 7.
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Також ви можете цілодобово звернутися з будь-яким повідомлення на «гарячу» лінію «102» та до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області (050) 302-20-44.
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