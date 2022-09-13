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13.09.2022  19:26   Дмитро Колонєй

Прибув перший гуманітарний конвой на деокуповану територію Харківщини (фото)

На звільнені території Харківщині поліцейські та волонтери доставили продукти харчування.

Прибув перший гуманітарний конвой на деокуповану територію Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, перший гуманітарний конвой з числа поліцейських та волонтерів прибув до звільненого міста Балаклія Харківської області.
 
Прибув перший гуманітарний конвой на деокуповану територію Харківщини
 
На кількох локаціях місцевим мешканцям роздали 600 наборів з продуктами харчування – крупами, рибними та м’ясними консервами, олією тощо. 
Крім того, ще 100 пакунків передали співробітникам поліції, які вже несуть службу на звільнених територіях Ізюмського району.
Поліція й надалі допомагатиме громадянам долати наслідки війни.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  гуманитарная помощь, волонтеры и полиция, харьков, балаклея
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