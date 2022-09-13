13.09.2022 19:59 Дмитро Колонєй

Російські окупанти продовжують мародерство на Харківщині (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 13 вересня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Генштаб ЗСУ, російські окупанти продовжують обстріли наших позицій вздовж лінії зіткнення,.

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних, 8 авіаційних ударів та провів 13 обстрілів з систем реактивної артилерії по об’єктах на території України.

на Харківському напрямку – Козача Лопань, Баранівка, Куп’янськ; Окупанти продовжують мародерство. Так, на ділянці траси Старобільськ – Луганськ, у напрямку на Луганськ, відзначено близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області. Більшість транспортних засобів із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом - російські військові. Схожа тенденція спостерігається у населених пунктах тимчасово захоплених територій на півдні України.

Противник продовжує завдавати ударів по мирних жителях та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від російських авіаційних і ракетних ударів, вогню з ворожих РСЗВ постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Білогорівка, Миколаївка, Верхньокам’янське, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам’янка, Времівка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне.

Російське військове керівництво вживає заходів з поповнення окупаційного війська молодшим офіцерським складом. За наявною інформацією, оголошено достроковий випуск курсантів 5 курсу “чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова” у грудні цього року. Також, дострокові випуски відбудуться у інших навчальних закладах міністерства оборони російської федерації.

Дефіцит командирів тактичного рівня обумовлений відмовою офіцерів запасу підписувати контракти на тлі останніх подій. Продовжується зниження рівня морально-психологічного стану особового складу противника. Серед окупантів все більше поширюється практика самоскалічень, щоб потрапити на лікування до медичного закладу та уникнути участі в бойових діях на території України. Значна частина військовослужбовців не повертається до військових частин після закінчення терміну відпусток.